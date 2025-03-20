Вибухи у Кропивницькому та думки Зеленського про Путіна: головні новини ночі 20 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 березня 2025 року:
- Місто у вогні: у Кропивницькому пролунало понад 30 вибухів Читати далі –>
- Зеленський пояснив, чому Путін не хоче припинення вогню Читати далі –>
- Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку: розбиті житлові будинки, є поранені Читати далі –>
- Зеленський озвучив плани Путіна на полі бою Читати далі –>
- Кропивницький: рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників, є постраждалі Читати далі –>
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