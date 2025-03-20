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Вибухи у Кропивницькому та думки Зеленського про Путіна: головні новини ночі 20 березня 2025 року

Вибухи у Кропивницькому та думки Зеленського про Путіна: головні новини ночі 20 березня 2025 року

Ворог дронами атакував місто 20 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 березня 2025 року: 

  • Місто у вогні: у Кропивницькому пролунало понад 30 вибухів Читати далі –>
  • Зеленський пояснив, чому Путін не хоче припинення вогню Читати далі –>
  • Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку: розбиті житлові будинки, є поранені Читати далі –>
  • Зеленський озвучив плани Путіна на полі бою Читати далі –>
  • Кропивницький: рятувальники ліквідовують наслідки масованої атаки російських безпілотників, є постраждалі Читати далі –>

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