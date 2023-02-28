Вибухи у Маріуполі: експерт розповів, як ЗСУ поламали плани окупантів

Армія Росії не зможе використовувати Маріуполь як базу для підготовки свого наступу, після того, як ЗСУ завдали серії ударів по військових об'єктах РФ в окупованому місті. Як наслідок окупантів на півдні України очікують серйозні проблеми з постачанням боєприпасів.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua.

"Маріуполь росіянами був підготовлений як військовий хаб. Останнім часом вони кілька місяців його готували як базу для подальших наступальних дій — на Запорізькому, Донецькому фронті, в районі Вугледару. Саме з-під Маріуполя виходили ці частини, які були розосереджені за 80 км від лінії фронту, подалі від ударів наших "Хаймерсів". Але прийшли нові види озброєння, які дістають до 120 км, ми це бачимо по Маріуполю", — зазначив Світан.

Також читайте Звільнення українських територій: де і коли очікувати великого контрнаступу ЗСУ

Експерт прогнозує, що Маріуполь, як російський військовий хаб, який був раніше недосяжний, "буде переформатовуватися на режим простого логістичного ланцюжка".

"Хаб, швидше за все, буде в районі Таганрога або Ростова. Збільшиться мінімум вдвічі ланцюжок постачання боєприпасів, це означає, що вдвічі зменшиться їхня кількість на лінії фронту. Передача нам такого далекобійного озброєння та вихід наших засобів ураження в район Маріуполя призведе до того, що ми зменшимо бойову напругу як мінімум у Запорізькій області та на півдні Донецької", — заявив він.

Нагадаємо, українські військові з 21 лютого завдали серію ударів по тимчасово окупованому Маріуполю, розташованому за 80 км від лінії фронту. Раніше окупанти вважали місто недосяжним для ЗСУ.

За даними військової розвідки Великобританії, удари були завдані по складах боєприпасів в аеропорту, двох паливних складах і металургійному комбінату, який окупанти використовували як військову базу.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що вибухи у Маріуполі – результат роботи ЗСУ.

Своєю чергою, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний натякнув, коли українська армія може звільнити Маріуполь.

Читайте також: