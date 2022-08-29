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ЗСУ влучили в самі "очі" ворога: Федоров повідомив про втрати росіян внаслідок вибухів у Мелітополі

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ЗСУ влучили в самі "очі" ворога: Федоров повідомив про втрати росіян внаслідок вибухів у Мелітополі

Скриншот з відео

Міський голова повідомив про втрати росіян.

Після того, як чотири потужні вибухи пролунали в районі північного виїзду з Мелітополя, з'явилася інформація про втрати ворога.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що за оновленими даними, ЗСУ влучили "в самі "очі" ворога.

"Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, що о 17:10 29 серпня місцеві жителі чули потужні вибухи в Мелітополі. Після цього там було видно чорний дим.

Раніше в Мелітополі підірвали одну з найбільших баз окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
14к
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