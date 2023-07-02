Вибухи у Мелітополі: мер розповів подробиці вчорашньої "бавовни"

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. "Бавовна" сталася 1 липня в районі військової бази росіян.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.

З його слів, вибух у місті чули всі.

"Вчора (1 липня – ред.) о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога. Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога", - зазначив він.

Нагадаємо:

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують бої з російськими загарбниками та мають значні успіхи у просуванні на певних ділянках фронту. Проте й ворог напоготові. Так, на Мелітопольському напрямку росіяни підтягнули резерви, але українські захисники не дають ворогові відпочити та показують нову версію "Чорнобаївки".

Так, у тимчасово окупованому Бердянську пролунало 11 вибухів. Загарбники зазнали втрат.

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