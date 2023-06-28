Вибухи у Мелітополі: прилетіло по російських окупантах і ворожому боєкомплекту

За словами Братчука, працювала ворожа система ППО, але безрезультативно.
Опівночі 28 червня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Внаслідок чого знищено ворожий боєкомплект.
Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, працювала ворожа система ППО, але безрезультативно. На місці прильоту відбулася детонація боєкомплекту.
"У ніч проти середини, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Попередньо відомо про прильоти по військових РФ та детонацію ворожого бойкомплекту", - написав він.
Як повідомляли раніше, близько опівночі 28 червня місцеві пабліки повідомили про декілька вибухів у Мелітополі. Спочатку стало відомо про 4 гучні вибухи, після чого були ще два вибухи.
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