Вибухи у Миколаєві: на Банковій розповіли деталі обстрілу і показали наслідки атаки РФ (фото)

На місці атаки у Миколаєві працюють рятувальники.
Окупаційні війська РФ вночі 8 грудня завдали удару по транспортній базі у Миколаєві.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
У результаті атаки росіян горіли автобуси. Інформації про жертв немає.
"Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає. На місці працюють ДСНС", - йдеться в повідомленні.
До слова, у ніч проти 8 грудня у Миколаєві було чути звуки вибухів.
Нагадаємо, також уночі 8 грудня російська армія сім разів вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Під обстріл потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади. Туди прилетіло понад 70 російських снарядів.
Як повідомлялося, 25 листопада мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв, що у місто поступово почали подавати воду. Миколаїв понад 7 місяців жив без централізованого водопостачання.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи стрімке просування ЗСУ на півдні і звільнення низки населених пунктів, закликав жителів нещодавно деокупованих міст та сіл, які виїхали під час окупації, не поспішати повертатися додому.
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