Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи у Миколаєві: на Банковій розповіли деталі обстрілу і показали наслідки атаки РФ (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
378
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook

На місці атаки у Миколаєві працюють рятувальники.

Окупаційні війська РФ вночі 8 грудня завдали удару по транспортній базі у Миколаєві

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У результаті атаки росіян горіли автобуси. Інформації про жертв немає. 

"Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає. На місці працюють ДСНС", - йдеться в повідомленні.

До слова, у ніч проти 8 грудня у Миколаєві було чути звуки вибухів.

Нагадаємо, також уночі 8 грудня російська армія сім разів вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Під обстріл потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади. Туди прилетіло понад 70 російських снарядів.

Як повідомлялося, 25 листопада мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв, що у місто поступово почали подавати воду. Миколаїв понад 7 місяців жив без централізованого водопостачання.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи стрімке просування ЗСУ на півдні і звільнення низки населених пунктів, закликав жителів нещодавно деокупованих міст та сіл, які виїхали під час окупації, не поспішати повертатися додому.

Читайте також:

Печеніги під обстрілом, харківщина знову потерпає від російських ракет

Печеніги під обстрілом, харківщина знову потерпає від російських ракет

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
378
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація