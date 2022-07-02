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Вибухи у Миколаєві та Харкові і "самознищення" росіян на Херсонщині: головні новини ночі 2 липня

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Вибухи у Миколаєві та Харкові і "самознищення" росіян на Херсонщині: головні новини ночі 2 липня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 2 липня:

  1. У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Також у соцмережах повідомляли про вибухи у Харкові, але поки ця інформація офіційно непідтверджена. Читати далі –>
  2. Українські захисники 1 липня продовжили військову операцію із зачищення острова Зміїного від залишків "доброї волі" окупантів. Читати далі –>
  3. Російська авіація завдала удару по позиціях своїх же військових на Херсонщині. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Читати далі –>
  4. Нещодавно звільнена з російського полону парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська розповіла про пекло ворожого концтабору  і про те, що допомогло їй не зламатися у нелюдських умовах неволі. Читати далі –>
  5. Фактор лендлізу: політолог Микола Давидюк назвав місяць, коли Путін намагатиметься завершити війну в Україні. Читати далі –>

Раніше повідомлялося, що за добу росіяни випустили по Сумщині понад 270 мін, ракет та снарядів: постраждала 64-річна жінка (фото, відео).

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