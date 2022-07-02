Вибухи у Миколаєві та Харкові і "самознищення" росіян на Херсонщині: головні новини ночі 2 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 2 липня:

Раніше повідомлялося, що за добу росіяни випустили по Сумщині понад 270 мін, ракет та снарядів: постраждала 64-річна жінка (фото, відео).

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