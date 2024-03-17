Вибухи у Сумах: росіяни завдали два удари по інфраструктурі міста

Сьогодні, 17 березня, ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми. На місці прильотів працюють всі необхідні служби.

Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Наслідки російської атаки наразі уточнюють.

"Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - закликала влада.

Нагадаємо, 16 березня рятувальники завершили пошукові роботи у Сумах на місці влучання БпЛА по багатоповерхівці. Там три дні тривали аварійно-пошукові роботи на місці удару. Відомо про трьох жертв російської атаки.

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