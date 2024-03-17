Вибухи у Сумах: росіяни завдали два удари по інфраструктурі міста

Наслідки атаки ворога уточнюються.
Сьогодні, 17 березня, ворог завдав два удари по інфраструктурі міста Суми. На місці прильотів працюють всі необхідні служби.
Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Наслідки російської атаки наразі уточнюють.
"Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях", - закликала влада.
Нагадаємо, 16 березня рятувальники завершили пошукові роботи у Сумах на місці влучання БпЛА по багатоповерхівці. Там три дні тривали аварійно-пошукові роботи на місці удару. Відомо про трьох жертв російської атаки.
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