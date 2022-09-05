Вибухи у Вінницькій області: стало відомо, що вдалось збити у небі

У Вінницькій області у понеділок, 5 вересня, пролунали вибухи.
Там спрацювала система протиповітряної оборони, яка збила російський безпілотник.
Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, окупанти запустили над Вінницькою областю не ракети, а свій безпілотник.
"По безпілотнику працювала протиповітряна оборона на Вінниччині, результати роботи уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Вінницькій області в понеділок, 5 вересня, під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.
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