Вибухи у Вінницькій області: стало відомо, що вдалось збити у небі

У Вінницькій області у понеділок, 5 вересня, пролунали вибухи.

Там спрацювала система протиповітряної оборони, яка збила російський безпілотник.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, окупанти запустили над Вінницькою областю не ракети, а свій безпілотник.

"По безпілотнику працювала протиповітряна оборона на Вінниччині, результати роботи уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області в понеділок, 5 вересня, під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи.

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