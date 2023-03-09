Вибухи у Запоріжжі: росіяни ракетами атакували критичну інфраструктуру, частина міста без світла

Без електрики залишилось 20 тисяч споживачів.
Російські терористи ввечері, 9 березня, ракетами обстріляли Запоріжжі. Окупанти пошкодили об‘єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Ввечері під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Російські терористи ракетами атакувати критичну інфраструктуру міста. На місці влучань спалахнули пожежі.
Попередньо відомо, що пошкоджень зазнали два заклади освіти. У будівлях вилетіли вікна.
"Було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. Як наслідок в деяких районах було відсутнє опалення та водопостачання. Усі відповідні служби одразу розпочали роботу над усуненням проблем. Наразі подачу електроенергії, тепла та води у Запоріжжі вже частково поновлено. Роботи тривають. Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80", - пояснив Куртєв.
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали кілька вибухів ввечері 9 березня під час оголошеної в області повітряної тривоги.
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