Вибухи у Запоріжжі: влада повідомила про влучання ракети

За попередніми даними, відомо про одну постраждалу людину.
Під час крайньої повітряної тривоги Росія завдала ракетного удару попередньо "Іскандером" по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", - поінформував очільник області.
За попередніми даними, відомо про одну постраждалу людину, яка отримала легкі поранення.
Малашко додав, що від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.
Нагадаємо, вранці 28 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи.
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