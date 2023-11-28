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Вибухи у Запоріжжі: влада повідомила про влучання ракети

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Вибухи у Запоріжжі: влада повідомила про влучання ракети

Ракета / Фото: Associated Press

За попередніми даними, відомо про одну постраждалу людину.

Під час крайньої повітряної тривоги Росія завдала ракетного удару попередньо "Іскандером" по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", - поінформував очільник області.

За попередніми даними, відомо про одну постраждалу людину, яка отримала легкі поранення. 

Малашко додав, що від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Нагадаємо, вранці 28 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи.

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Перегляди
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