Вибухи у Запорізькій області: ППО збила кілька ракет, які летіли на українські міста

У Запорізькій області ЗСУ збили кілька ракет, які летіли на українські міста.

Вибухи в регіоні пролунали 28 вересня під час останньої повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя та двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також Росія ввечері 28 вересня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ракетну атаку по Кривому Рогу підтвердив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

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