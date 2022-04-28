Вибухи в центрі окупованого Херсона: російська пропаганда звинувачує ЗСУ в обстрілі телевежі

На місці падіння нібито української ракети оперативно з’явилися російські пропагандисти з телекамерами.

У ніч проти 28 квітня у центральній частині окупованого Херсона сталася серія вибухів.

Російські пропагандистські ЗМІ одразу поширили відео, яке "випадково" записали користувачі соцмереж.

На опублікованих кадрах видно вибух біля телевізійної вежі. Пропагандисти одразу повідомили, що українські військові намагалися поцілити у неї ракетою, і заявили, що на Херсонщині перестали транслювати російські телеканали. Після того, як в соцмережах спростували інформацію про припинення мовлення, російські ЗМІ заявили, що телевежа встояла і трансляцію з РФ на окупованих територіях відновлено.

На місці падіння нібито української ракети оперативно з’явилися російські пропагандисти з телекамерами, які переконували, що удар було завдано ЗСУ "як мінімум двома ракетами Точка-У і кількома Ураганами".

Українські військові поки не коментували цю подію.

У соцмережах місцеві мешканці припускають, що окупанти самі випустили ракети по Херсону, щоб звинуватити ЗСУ. Таким чином вони намагаються налаштувати жителів міста проти України та "виправдати" псевдо-референдум.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області російськими військами проводиться підготовка до так званого "референдуму". Окупанти друкують бюлетені та уточнюють особисті дані місцевих жителів. Водночас вони не дозволяють українцям виїжджати за межі захопленої ними території.

Заступник голови Херсонської облради та політолог розповіли про псевдореферерендум і ситуацію в місті

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