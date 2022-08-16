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Вибухи в Джанкойському районі: опубліковані свіжі супутникові знімки після детонації

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Вибухи в Джанкойському районі: опубліковані свіжі супутникові знімки після детонації

Скрпиншот з відео

У Мережу вже виклали свіжі супутникові знімки з території військової частини російських окупантів біля Джанкоя у Криму.

Так, опубліковані кадри до та після вибухів на ворожому складі з боєприпасами.  

Відповідні фото оприлюднив журналіст проєкту "Схеми" Кирило Овсяний у Мережі.

"Нові супутникові знімки, зроблені компанією Planet. Вибухи на складі боєприпасів російської армії біля Джанкоя в окупованому Криму. 16.08.2022", – йдеться в повідомленні.

Фото:
Фото: "Схеми"
Фото:
Фото: "Схеми"

Нагадаємо, вранці 16 серпня у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи у військовій частині російських окупантів.  

На це відреагували у командуванні Повітряних сил ЗСУ, сказавши, що російські війська "не вміють користуватися засобами протипожежної безпеки".  

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9637
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