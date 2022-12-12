Обстріл готелю в Мелітополі: Арестович розповів, скільки "кадирівців" вдалося ліквідувати

Також Арестович розповів про підрив важливого моста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ обстріляли готель у Мелітополі, де базувалися "кадирівці".

Про це він розповів 12 грудня в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"У Мелітополі в готелі загинули переважно "кадирівці". Там, за деякими даними, десь 200 загиблих окупантів. Також відомо, що підірваний один із мостів. Йде ізоляція "театру бою". Тепер вони матимуть проблеми з логістикою", - пояснив Арестович.

Вибухи в готелі у Мелітополі: що відомо

Вибухи, що лунали в Мелітополі ввечері 10 грудня, були спричинені "бавовною" в ресторані бази відпочинку "Привал охотника", де російські окупанти святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Там жили окупанти, користувалися послугами кафе та сауни. Місцеві повідомляють, що чули до 10-ти гучних вибухів.

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що поранених орків везли одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

12 грудня поблизу Мелітополя обстріляли міст, через який Росія перекидала свою військову техніку. Він отримав суттєві ураження.

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