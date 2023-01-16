Вибухи в Херсоні: окупанти обстрілюють житлові квартали та цивільні об’єкти (фото)

У понеділок, 16 січня, після 14.00 російські окупанти розпочали інтенсивний обстріл міста Херсона. Під вогонь окупантів потрапили житлові квартали та дитяча лікарня.

Про вибухи повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Звуки вибухів у місті було чутно щонайменше дві години. У деяких районах зникло електропостачання.

"Знову приліт по дитячій лікарні", - повідомили очевидці.

Раніше у Нацполіції Херсонської області повідомили, що внаслідок ворожої атаки на Херсон пошкоджені лікарня, освітній заклад, будівля Червоного Хреста та центр реабілітації дітей з інвалідністю, опублікувавши відповідні фото.

"Російські війська вкотре атакували Херсонську область з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів та танків", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що рятувальникам, які виїжджають на гасіння пожеж, які виникають після обстрілів у Херсоні, часом доводиться одразу ж ховатися в укриття через велику інтенсивність обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби, 15 січня, російська армія з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 90 разів обстріляла територію Херсонської області. Троє людей загинули, 14 — поранені.

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