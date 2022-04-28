Вибухи в Херсоні та біля Одеси: п'ять головних новин ночі 28 квітня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 28 квітня:
- Увечері у середу, 27 квітня, поблизу Одеси засоби протиповітряної оборони ЗСУ знищили ворожий БПЛА, який здійснював розвідку над морем. Читати далі –>
- У ніч проти 28 квітня у центральній частині окупованого Херсона сталася серія вибухів. На місці падіння нібито української ракети оперативно з’явилися російські пропагандисти з телекамерами. Читати далі –>
- У Конгресі США проголосували за законопроєкт, який передбачає спрямування на допомогу Україні конфіскованих активів підсанкційних осіб РФ. Читати далі –>
- У парламенті Канади одноголосно проголосували за те, щоб визнати військову агресію Росії в Україні “геноцидом”. В ухваленому документі йдеться про те, що існують “достатні докази системних і масових воєнних злочинів”, які були скоєні російськими окупантами. Читати далі –>
- На Харківщині бійці Збройних сил України взяли в полон п’ятьох російських військовослужбовців, які тепер дають свідчення про злочини своїх командирів. Читати далі –>
Читайте також: