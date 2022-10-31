Вибухи в Києві: у столиці анонсували екстрені відключення світла

Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні.

У Києві сьогодні, 31 жовтня, відбудуться екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

"Внаслідок обстрілу РФ було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в місті Київ. Через це в столиці відбуваються екстрені відключення світла", - розповіли в ДТЕК.

Там зазначили, що графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі на актуальні.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Києві: що відомо

Зранку 31 жовтня в Києві пролунала серія вибухів.

Мешканці повідомили, що одразу після вибухів у багатьох районах столиці зникло світло, вода та виникнули перебої зі зв'язком.

"У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше - згодом", - написав мер міста Віталій Кличко.

Без електропостачання також залишилися Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель Київської області.

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