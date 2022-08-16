Вибухи в Криму: окупанти не встигли перекинути з Майського ракетні комплекси для бомбардування України

Ці ракетні комплекси російські військові планували перекинути у південні, тимчасово контрольовані РФ, регіони для завдання ракетних ударів по Україні.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі спільного телемарафону.

За його словами, внаслідок точного удару російський склад боєприпасів знищений повністю.

"Біля села Майське була закинута ферма, і на цьому місці російські окупанти, як зараз вже вияснилося, вони створили великий, потужний склад (боєприпасів - ред.), як хаб. Оскільки Джанкой є залізнодорожним вузлом, то військова техніка, озброєння (з РФ - ред.) прибувають до Джанкоя, а потім розподіляються далі. На цьому складі боєприпасів, після того, як він годинами вибухав, там були ракетні комплекси. Вони були не для того, щоб їх якимось чином використовувати в Криму, а щоб їх перекинути далі - в Херсонську, Запорізьку області. І звідси вони уже мали обстрілювати інші регіони України. Це все почало сьогодні вибухати. Цей склад знищений повністю", - наголосив Чубаров.

Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Криму вранці 16 серпня знову повідомляють про вибухи та масштабну пожежу. Так, у військовій частині у селі Майське детонували снаряди у військовій частині у селі Майське. Також вибухи були у селищі Азовське Джанкойського району. Влучили у сховище боєприпасів.

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