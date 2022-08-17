Вибухи в Криму порушать окупантам логістику і, ймовірно, стають частиною контрнаступу ЗСУ - ІSW

Удари в анексованому Криму, зокрема вибухи на складі боєприпасів та трансформаторної підстанції у Джанкойському районі серйозно порушили постачання російської армії на материкову частину України.

Окупанти країни-агресорки використовували Джанкой як залізничний вузл для перекидання військ та техніки до тимасово захоплених населених пунктів на півдні України. Зокрема, до Мелітополя Запорізької області. Російська влада тимчасово призупинила пасажирське залізничне сполучення з Росії до Криму після нападу.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що удар ЗСУ по логістичних об'єктах у Криму не порушить зобов'язань України перед західними партнерами щодо використання зброї, що поставляється, або заявленої політики США щодо права України застосовувати силу для відновлення контролю над усією її територією, зокрема захопленою Росією 2014-го.

"Російські лінії постачання з Криму безпосередньо підтримують російські сили на материковій частині України, зокрема у західній частині Херсонської області", - йдеться у звіті.

В ISW також додають, що атаки на російські позиції у Криму, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу, спрямованого на відновлення контролю над західним берегом Дніпра.

Контрнаступальні дії України також націлені на мости через річку Дніпро та об'єкти тилового забезпечення російської армії в окупованій Херсонській області.

"Кінцевим результатом цієї кампанії, ймовірно, буде порушення здатності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра та захищати їх за допомогою авіації та артилерії на східному березі від українських контратак", - йдеться у звіті.

Наагадаємо, військовий експерт Тарас Жовтенко вважає, що Росія може посилити ракетні обстріли, як помсту за "бавовну" в Криму. За його словами, ракетний терор це єдиний інструмент, який Росія ще може хоча б з якоюсь мінімальною ілюзією ефективності використовувати проти України.

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