Вибухи в Криму: в Алушті було уражено вузол зв'язку окупантів

У росіян - знову втрати.

23 травня в Алушті, в тимчасово окупованому Криму, було уражено вузол зв'язку російських окупантів військової частини 28735.

Про це повідомили в партизанському русі "АТЕШ".

"Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму", — йдеться в повідомленні.

В організації заявили, що це колишня українська військова частина, яку тепер використовують окупанти.

"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру", — зазначили в "АТЕШ".

Нагадаємо, зараз армія Російської Федерації не має ракетоносіїв "Калібрів" в анексованому Криму. Останнім був "Циклон", який уразили Сили оборони України.

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