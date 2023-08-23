Вибухи в Криму: в ГУР заявили про знищення ворожого С-400 та показали феєричне відео

Розвідка назвала це болючим ударом по системі ППО окупантів.

Після вибухів у Криму 23 серпня було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф" і цей момент був знятий на відео з дрона.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

За інформацією військової розвідки, близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут стався вибух, який і знищив російську систему С-400 "Тріумф".

В ГУР уточнили, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", – наголосили у розвідці.

Яскраве відео: в ГУР показали знищення у Криму ворожого комплексу С-400

Нагадаємо, в районі села Оленівка в окупованому Криму вранці 23 серпня прогриміли близько семи вибухів. Спершу радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що на півострові міг бути уражений російський береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон" – один із носіїв ракет "Онікс".

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