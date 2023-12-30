Вибухи в Криму: в Міноборони РФ заявили про атаку на Севастополь – подробиці

У центральній частині Севастополя тимчасово окупованого Криму вранці 30 грудня пролунав потужний вибух. В Міноборони Росії заявили про атаку на півострів безекіпажного катера.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Як стверджують у Міноборони РФ, патрульним катером Чорноморського флоту близько 10:00 було нібито знищено морський український безпілотник.

Як заявив так званий очільник Севастополя Михайло Развожаєв з посиланням на військових РФ, морський дрон був знищений за допомогою гелікоптерів за три кілометри від міста.

Нагадаємо, на знищеному російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ" біля берегів тимчасово окупованої Феодосії загинули 74 ворожі моряки.

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