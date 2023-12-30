Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи в Криму: в Міноборони РФ заявили про атаку на Севастополь – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
461
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибухи в Криму: в Міноборони РФ заявили про атаку на Севастополь – подробиці

Крим / Фото: ukrinform.ua

У Криму 30 грудня пролунав потужний вибух.

У центральній частині Севастополя тимчасово окупованого Криму вранці 30 грудня пролунав потужний вибух. В Міноборони Росії заявили про атаку на півострів безекіпажного катера.  

Про це повідомляє "Крим. Реалії". 

Як стверджують у Міноборони РФ, патрульним катером Чорноморського флоту близько 10:00 було нібито знищено морський український безпілотник. 

Як заявив так званий очільник Севастополя Михайло Развожаєв з посиланням на військових РФ, морський дрон був знищений за допомогою гелікоптерів за три кілометри від міста. 

Нагадаємо, на знищеному російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ" біля берегів тимчасово окупованої Феодосії загинули 74 ворожі моряки.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
461
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація