Вибухи в Криму: ворог заявив про атаку ракетами ATACMS

Над окупованими Джанкоєм та Сімферополем працювала російська ППО.

Росіяни заявили, що в ніч проти 30 квітня по окупованому Криму був завданий ракетний удар із застосуванням ATACMS.

Про це стверджує колаборант ворога із Запорізької області Володимир Рогов.

Він вказав, що вночі ЗСУ завдали ракетного удару по Криму, здійснивши спробу масованої атаки.

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Над Джанкоєм та Сімферополем відпрацювала російська ППО. Рогов запевняє, що "наші захисники відпрацювали на відмінно".

Колаборант також повідомив, що за попередніми даними, для удару були застосовані кілька ракет ATACMS.

Нагадаємо, в ніч проти 30 квітня у Криму пролунали вибухи. Так, понад 10 вибухів чули у Гвардійському, Джанкої та Сімферополі.

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