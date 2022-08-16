Вибухи в Криму: все, що відомо про "інцидент" у військовій частині окупантів

Зранку 16 серпня у селищі Азовське, що в Джанкойському районі окупованого Криму, пролунали вибухи в військовій частині російських окупантів.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про "інцидент".

За інформацією очільника Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, в Криму вдарили по військовій частині російських окупантів у селищі Азовське Джанкойського району. Влучили у сховище боєприпасів близько 07:41 ранку. Вибухи на місці події лунали кілька годин.

"Вибухи на складі лунають досі, вже біля двух годин. Щодо причин - ми вважаємо, що було влучання. Необережне поводження з недопалками виключається. Надзвичайні події в Криму трапились в двох місцях", - розповів ТСН.ua Чубаров.

Скриншот із відео

Що знаходилось у військовій частині окупантів

Відомо, що саме через Джанкой залізницею Росія перекидала на південь України - до окупованих територій Херсонської та Запорізької областей військову техніку та особовий склад. Перед ранковими вибухами у Джанкої окупанти стягнули туди велику кількість техніки, боєприпасів та ППО. Так, на складах у тимчасово окупованому Джанкої зберігалися, зокрема, ЗРС С-400, ЗРПК "Панцир-С1", "Гради" та різні САУ.

Скриншот із відео

Як вибухи пояснили в Росії

За даними Міністерства оборони Росії, на території майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї із військових частин просто сталося займання, а в результаті детонація. Постраждали двоє цивільних.

Після "інциденту" жителів населених пунктів в радіусі 5 км терміново евакуювали - близько двох тисяч людей.

Окупаційні екстрені служби також повідомили, що через вибух та пожежу на складі боєприпасів у Джанкойському районі Криму була пошкоджена залізниця.

Згодом у Міноборони РФ сьогоднішні вибухи в Криму назвали диверсією.

"Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано ряду цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також низка житлових будинків. Серйозно постраждалих немає. Вживаються необхідних заходів для ліквідації наслідків диверсії", - цитують Міноборони РФ пропагандиськы засоби масової інформації.

Нагадаємо, тисячі громадян Росії рушили в бік мосту через Керченську протоку. Паніка в окупантів піднялася після ранкової атаки по військовій частині.

Як боротися з кримськими тарганами: підбірка кумедних новинок тижня

Читайте також: