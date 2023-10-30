Вибухи в Криму: ЗМІ назвали місце атаки та кількість поранених окупантів

Повідомляється про начебто ракетні удари по ворогу на півострові.
В окупованому Криму в ніч проти 30 жовтня було атаковано ракетно-зенітний полк ППО та поранено російських військових.
Про це заявляють російські пабліки.
За повідомленнями, нічні вибухи у Криму були ракетною атакою по російському ракетно-зенітному полку ППО неподалік від села Оленівка. Атака була здійснена близько 3:00.
Внаслідок ударів були поранені 17 російських військових. Також пошкоджено п’ять автомобілів, один із яких не підлягає відновленню.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня у Сакському районі Криму було чутно вибухи. Також два гучні залпи пролунали в Севастопольській бухті.
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