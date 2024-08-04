Вибухи в Луганську та Макіївці: які об'єкти окупантів вражено (фото, відео)

Повідомляється про вторинну детонацію після "прильотів" — очевидно, на складах вибухають боєприпаси.

У неділю, 4 серпня, в окупованому Луганську прогриміли потужні вибухи та спалахнула пожежа.

Відповідні кадри опублікував у своєму Telegram-каналі український журналіст та блогер Денис Казанський.

За повідомленням очевидців, “прильоти” сталися на території підприємства “Трикотажник”, який російська армія використовує як склад боєкомплекту, артилерійського озброєння та ремонтну базу.

Після вибухів на луганському підприємстві почалася сильна пожежа. Повідомляється про вторинну детонацію — очевидно, на складах вибухають боєприпаси.

Згодом голова Луганської ОВА Артем Лісогор уточнив, що в окупованому місті пролунало 12 вибухів внаслідок комбінованої атаки, з якою не впоралася розхвалена пропагандистами російська ППО.

Пожежа, яка виникла після вибухів у Луганську / Фото: із соцмереж

За його словами, після вибухів пожежа виникла, зокрема, на майданчиках машинобудівного заводу, де зазвичай загарбники ремонтують та зберігають військову техніку.

Пожежа, яка виникла після вибухів у Луганську / Фото: із соцмереж

“Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали”, - іронічно додав Лисогор.

Цього ж дня прогримів вибух на території промислового підприємства, де розташувалися окупанти, в місті Макіївці на Донеччині.

У Луганську та Макіївці прогриміли потужні вибухи на військових об’єктах окупантів

Нагадаємо, 4 серпня над окупованим Маріуполем здійнявся велетенський стовп диму, який видно з різних районів міста. Пожежа на ворожому військовому об’єкті була наслідком діяльності місцевого руху спротиву окупантам.

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