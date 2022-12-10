Вибухи в Мелітополі: прилетіло в ресторан, де окупанти святкували день народження Балицького (відео)

Після "бавовни" до лікарень окупованого Криму повезли близько 200 окупантів.

Вибухи, що лунали в Мелітополі ввечері 10 грудня, були спричинені "бавовною" в ресторані бази відпочинку "Привал охотника", де саме російські окупанти святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького.

Про це повідомив паблік "Риа-Мелитополь".

"Горить ресторан "Привал охотника", де почет Балицького відзначав днюху царька. Сам Балицький у Криму", – йдеться в повідомленні.

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Загарбники традиційно звинуватили в обстрілі ЗСУ. Вони також повідомили про пожежу на базі відпочинку "Привал мисливця". Голова руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов заявив, що двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.

Згодом у місцевому пабліку повідомили, що була знищена чергова база російських військ на базі "Привал мисливця". Саме там жили окупанти, користувалися послугами кафе та сауни.

"Русня везе поранених після удару по Мелітополю до лікарень Криму. За попередніми даними, їх дуже багато. Близько 200 осіб. Потрапили чітко туди, де спали виродки", – також йдеться у повідомленні пабліка.

Нагадаємо, близько 10 сильних вибухів прогриміли в Мелітополі ввечері 10 грудня. В різних районах міста було видно дим.

Кількома днями раніше в Мелітополі стався вибух біля під’їзду колаборанта Миколи Волика.

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