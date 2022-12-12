Вибухи в Мелітополі: військовий експерт пояснив, до чого готуються ЗСУ

Ракетний обстріл бази російських окупантів у Мелітополі може свідчити, що українські військові готуються контрнаступати на південному напрямку, щоб вийти на адмінмежу з Кримом.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"Це просто свідчення того, що ми комплексно фрагментуємо оборону противника саме на південному напрямку, розмиваємо її і готуємося до більш активних наступальних дій", - заявив він.

Як зазначив Грабський, окупантам "у випадку Мелітополя і Херсонської області навряд чи зможе допомогти будь-яка система протиповітряної оборони", тому що вона не розрахована проти HIMARS і далекобійної артилерії

"Мелітополь на сьогоднішній день є маневровим хабом для окупантів. Якщо подивитись на карту, з виходом на Мелітополь фактично ми розрубаємо сухопутний коридор. А оскільки лівобережна Херсонщина вже зараз знаходиться під щільним вогневим впливом Збройних сил України, це створює гарантовану ситуацію, коли ми виходимо на адмінмежу Криму, і хто знає - можливо буде здійснений безпосередній прорив у Крим", - заявив він.

Нагадаємо, ввечері 10 грудня в Мелітополі пролунало близько десятка вибухів.

Після цього окупанти і місцеві пабліки заявили про удар по базі відпочинку "Привал охотника", де була військова база загарбників і де вони святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Втрати окупантів можуть складати сотні загиблих. Також ЗСУ поцілили в будівлю, де розміщувалися співробітники ФСБ Росії.

У Мелітопольському районі було ліквідовано базу окупантів в районі села Пологи, де в момент прильоту перебували близько 150 військових РФ.

Зауважимо, російський опозиціонер Андрій Піонтковський раніше заявив, що успішний наступ ЗСУ на Мелітополь дозволить створити величезний "херсонсько-кримський котел". На думку Піонтковського, це означатиме перемогу України у війні і крах кремлівського режиму.

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