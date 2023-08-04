Вибухи в Новоросійську: морські дрони атакували базу флоту РФ, всі подробиці (відео)

Вранці, 4 серпня, у місті Новоросійськ, що в Краснодарському краї, прогриміли вибухи.

Про всі подробиці "бавовни" пише ТСН.ua.

Місцеві жителі повідомили, що вибухи у Новоросійську пролунали приблизно о 5 ранку за місцевим часом. Росіяни бідкалися, що чули кілька пострілів, якими нібито намагалися збити безпілотники.

"Близько 5 ранку в морі помітили об'єкт, який спершу загорівся, а потім вибухнув. Імовірно, російські військові знищили надводний дрон", — повідомляли місцеві Телеграм-канали.

Журналісти BBC розповіли, що, за повідомленнями місцевих, звуки вибухів також лунали й вночі поблизу морського порту в місті. Також вибухи чули й в населеному пункті Южная Озєрєєвка, де розташований морський нафтоналивний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що у Новоросійську було пошкоджено так званий "нафтовий маяк", який являє собою виносний пристрій для приймання нафти.

Згодом в Telegram-каналі Astra уточнили, що перші повідомлення про вибухи в Новоросійську з'явилися приблизно о першій годині ночі. Жителі міста помітили "яскравий спалах над морем і вибухи там, де КТК".

Як зазначають автори каналу, Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) є великою міжнародною нафтопровідною системою, яку побудували для постачання нафти з Казахстану на термінали на Чорному морі поблизу порту Новоросійськ.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, що 4 серпня військові підрозділи "ефективно відпрацювали" із захисту міста.

"Усі об'єкти життєзабезпечення та логістики перебувають під надійним захистом. Прошу всіх зберігати спокій і не піддаватися паніці", — заявив чиновник.

У російському оборонному відомстві заявили, що Збройні сили України нібито атакували військово-морську базу в Новоросійську за допомогою морських безекіпажних катерів.

"Під час відбиття атаки безекіпажні катери було візуально виявлено і знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", — повідомили у відомстві.

Інцидент у Новоросійську є спецоперацією Служби безпеки України. Надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Про це з посиланням на джерела повідомляють кілька українських ЗМІ.

За словами співрозмовників видань у СБУ, спецоперацію здыйснювали разом із ВМС. Внаслідок атаки "Оленегорский горняк" отримав серйозну пробоїну і поки що не може виконувати свої бойові завдання.

Також оприлюднено відео, на якому зображено, як надводний дрон атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 осіб екіпажу.

Офіційно інформацію про пошкодження корабля в РФ не коментують, запевняють, що атаку дронів нібито відбито без пошкоджень і втрат.

"Міноборони РФ, як завжди, розповідає, що всі атаки відбили, жодних ушкоджень. Але чому тоді один з корабликів дуже втомлений, в трюмах вода і його намагаються буксирувати до пункту базування?" ‒ написав у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Всі знають, що там дуже потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси для Чорноморського флоту. Про це говорилося і коли розквітла перша бавовна, ще в районі Севастополя в подібній установі, і зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок, що логістика ворога зосереджена в цих місцях, і забезпечення паливно-мастильними матеріалами - це дуже важливий компонент бойової готовності. Тому бавовна буде квітнути, і це неминуче", - сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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