Вибухи в Одесі: росіяни вгатили в курортний район міста, є постраждалі - ЗМІ

Містяни чули декілька вибухів.
В Одесі сьогодні, 15 березня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Перший потужний вибух пролунав об 11:04, тоді у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси. Згодом у місті чули повторні вибухи.
Тим часом місцеві Телеграм-канали повідомляють, що у місті є постраждалі після "прильотів".
"В Одесі влучання балістичних ракет, в курортний район міста. Росіяни запустили щонайменше два Іскандери. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Об 11:47 у регіоні оголошено відбій повітряної тривоги.
Раніше стало відомо, що окупанти вночі влаштували атаку по Україні. Більше про це читайте у новині.
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