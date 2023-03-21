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Вибухи в Одесі: у ЗСУ розповіли, скільки російських ракет вдалось збити

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Вибухи в Одесі: у ЗСУ розповіли, скільки російських ракет вдалось збити

Фото: Associated Press

Росія атакувала Україну ракетами Х-59.

У вівторок, 21 березня, на Одещині вдалось збити дві керовані авіаційні ракети, які росіяни випустили по регіону

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

"Близько 19.40 21 березня 2023 р. у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Одесі було чути звуки вибухів. Згодом в Одеські РВА повідомили, що через ракетний обстріл регіону, окупанти поцілили по житловому будинку. Через це є потерпілі, а пожежники оперативно ліквідували займання.

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Дата публікації
Перегляди
3614
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