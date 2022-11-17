Вибухи в окупованому Джанкої: що про це кажуть у Повітряних силах України

Крім Джанкоя, ще п’ять аеродромів росіяни використовують у Криму для дислокації своїх літаків.
У Повітряних силах України прокоментували вибухи в районі аеродрому в окупованому Джанкої (Крим). Речник відомства розповів, що аеродром в Джанкої є одним із тих, які використовують російські окупанти, і дійсно, ймовірно, що там була "бавовна".
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі Радіо Свобода 17 листопада.
Втім, представник Повітряних сил не підтвердив і не спростував припущення, що до вибухи в Джанкої причетна Україна.
"Знаємо, що Чорнобаївка вже не окупована, є ще Чаплинка, яка вже в межах досяжності нашої артилерії, тому аеродром Джанкой, ймовірно, разом із Мелітополем використовується для гелікоптерів російських, які здійснюють атаки і підтримують сухопутні війська окупантів, тому, ймовірно, що там дійсно були хлопки", – повідомив він.
Ігнат додав, крім Джанкоя, ще п’ять аеродромів росіяни використовують у Криму для дислокації своїх літаків, які атакують Україну.
Вибухи у Джанкої: що відомо
16 листопада пізно ввечері у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунали вибухи. Після чого в місті частково зникла електроенергія.
За повідомленнями ЗМІ, були влучання в аеродром, після чого спалахнула пожежа. На аеродромі були розташовані близько 80 одиниць ворожої техніки, серед якої тактична і стратегічна авіація. Окупаційна "влада" ніяк не прокоментувала вибухи.
Читайте також:
- ЗСУ звільнили понад 50% територій, які захопила Росія від 24 лютого (карта)
- "Росії не вдасться окупувати більше українських земель": Байден розповів, що буде далі з контрнаступом ЗСУ
- У Зеленського пояснили, чи будуть заморожувати контрнаступ узимку