Вибухи в окупованому Маріуполі: експерт пояснив, як це впливає на логістику росіян

Росіяни тривалий час вважали, що в Маріуполь ЗСУ не можуть влучити. Зараз ми дійсно бачимо, що останніми тижнями там є багато “бавовни”.

Росіяни через вибухи у Маріуполі не можуть почуватися у безпеці.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

“По-перше, це б’є по мізках росіян, бо вони не можуть зрозуміти, як ми туди дістаємо. По-друге, були деякі відео, як наші безпілотники атакують вже безпосередньо у Донецьку, скидають гранати і вибухівку на співробітників місцевої державної безпеки. Для них це шок. Вони розуміють, що не можуть почуватися у безпеці. Також, коли є влучання у склади, то їх стає менше і росіяни змушені докладати нові зусилля для того, щоб зробити нові склади, але вже на відстані від того місця, куди було влучання з боку українських невідомих літальних об’єктів”, - розповів Іван Ступак.

Також він додав, що окупанти вже розуміють, що 60 кілометрів для української армії - вже досягнення.

“Тому треба відтягнутися ще десь на 100 км. А це впливає на логістику. Якщо раніше “Урал2 півтори години завантажувався, годину-дві їхав до позиції, ще півтори години розвантажувався і повертався назад, то можна було зробити за день дві ходки. Зараз вони виходять на таку відмітку — одна ходка з боєприпасами на два дні. Це змушує російських військових берегти озброєння і стріляти тоді, коли є необхідність”, - підкреслив військовий експерт.

Американці повідомили, що в Україні буде на озброєнні Switchblade 600, іншими словами, це “джавелін з крильцем”, який набагато довше летить, пояснив експерт.

Він також додав, що це “дрон-камікадзе” може пролітати кілька десятків кілометрів і влучати в цілі, які пересуваються.

“У нас є програми виготовлення наших вітчизняних безпілотників. Вони зараз тестуються. Коли наші військові будуть готові масовано їх запускати, то ми одразу це побачимо. Тоді дійсно буде бавовна і “рок-н-рол” для росіян”, - зазначив Іван Ступак.

Нагадаємо, що українські військові від 21 лютого 2023 року завдали щонайменше 14 ударів по тимчасово окупованому Маріуполю, який розташований за 80 км від лінії фронту.

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