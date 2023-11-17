Вибухи в Севастополі: РФ заявила про атаку ракетами "Нептун"

Окупанти традиційно переконують, що ракети були збиті над Чорним морем.

Після вибухів в окупованому Севастополі 17 листопада росіяни заявили про спробу атаки начебто українськими ракетами "Нептун".

Про це повідомили в Міноборони Росії.

У заяви відомства стверджується, що близько 10:40 год. за московським часом 17 листопада було "припинено спробу київського режиму" здійснити атаку з використанням двох протикорабельних ракет "Нептун" по об'єктах начебто на території РФ. Зрозуміло, що йдеться про окупований росіянами Крим.

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В Міноборони РФ переконують, що чергові засоби ППО виявили та збили "українські ракети" над акваторією Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Нагадаємо, близько 7:47 ранку жителі Севастополя чули гучні вибухи в центральній частині міста. Про два вибухи повідомлялося і між Бахчисарайським районом та Качинською долиною.

Цього ж дня близько 10:00 у Севастополі пролунав ще один гучний вибух. Окупаційна влада оголошувала в місті повітряну тривогу.

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