Вибухи в українських містах та коментарі Трампа та Зеленського: головні новини ночі 19 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 березня 2025 року:
- Ворог влучив "Шахедом" у лікарню в Сумах — Зеленський Читати далі –>
- Трамп запевнив, що не спілкувався з Путіним про припинення допомоги Україні — Fox News Читати далі –>
- Наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки Читати далі –>
- Трамп пояснив, чому Путін не пристав на пропозицію повноцінного 30-денного перемир'я Читати далі –>
- Спецпредставник Трампа анонсував нові перемовини у Саудівській Аравії між США та Росією щодо України Читати далі –>
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