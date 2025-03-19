Вибухи в українських містах та коментарі Трампа та Зеленського: головні новини ночі 19 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 березня 2025 року:

Ворог влучив "Шахедом" у лікарню в Сумах — Зеленський Читати далі –>

Трамп запевнив, що не спілкувався з Путіним про припинення допомоги Україні — Fox News Читати далі –>

Наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки Читати далі –>

Трамп пояснив, чому Путін не пристав на пропозицію повноцінного 30-денного перемир'я Читати далі –>

Спецпредставник Трампа анонсував нові перемовини у Саудівській Аравії між США та Росією щодо України Читати далі –>

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