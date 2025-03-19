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Вибухи в українських містах та коментарі Трампа та Зеленського: головні новини ночі 19 березня 2025 року

Вибухи в українських містах та коментарі Трампа та Зеленського: головні новини ночі 19 березня 2025 року

Ворог атакував Україну 19 березня: подекуди спалахнули пожежі / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 березня 2025 року: 

  • Ворог влучив "Шахедом" у лікарню в Сумах — Зеленський Читати далі –>
  • Трамп запевнив, що не спілкувався з Путіним про припинення допомоги Україні — Fox News Читати далі –>
  • Наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки Читати далі –>
  • Трамп пояснив, чому Путін не пристав на пропозицію повноцінного 30-денного перемир'я Читати далі –>
  • Спецпредставник Трампа анонсував нові перемовини у Саудівській Аравії між США та Росією щодо України Читати далі –>

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