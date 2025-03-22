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Вибухи в українських міста та різкі заяви Віткоффа: головні новини ночі 22 березня 2025 року

Вибухи в українських міста та різкі заяви Віткоффа: головні новини ночі 22 березня 2025 року

Дрони знову надокучали українцям 22 березня 2025 року / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 березня 2025 року: 

  • Удар по Запоріжжю: загинув чоловік та його 14-річна донька, серед поранених – немовля (фото) Читати далі –>
  • Стали відомі наслідки чергової атаки на Київ: уламки дрона влучили в будинок на Подолі Читати далі –>
  • Віткофф заявив, що готовність поступитися територіями є ключовим питанням війни Читати далі –>
  • Гарантії Україні за зразком 5-ї статті НАТО без членства в Альянсі є відкритим питанням – Віткофф Читати далі –>
  • Вночі 22 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

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