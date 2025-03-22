Вибухи в українських міста та різкі заяви Віткоффа: головні новини ночі 22 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 березня 2025 року:
- Удар по Запоріжжю: загинув чоловік та його 14-річна донька, серед поранених – немовля (фото) Читати далі –>
- Стали відомі наслідки чергової атаки на Київ: уламки дрона влучили в будинок на Подолі Читати далі –>
- Віткофф заявив, що готовність поступитися територіями є ключовим питанням війни Читати далі –>
- Гарантії Україні за зразком 5-ї статті НАТО без членства в Альянсі є відкритим питанням – Віткофф Читати далі –>
- Вночі 22 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
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