Вибухи в українських міста та різкі заяви Віткоффа: головні новини ночі 22 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 березня 2025 року:

Удар по Запоріжжю: загинув чоловік та його 14-річна донька, серед поранених – немовля (фото) Читати далі –>

Стали відомі наслідки чергової атаки на Київ: уламки дрона влучили в будинок на Подолі Читати далі –>

Віткофф заявив, що готовність поступитися територіями є ключовим питанням війни Читати далі –>

Гарантії Україні за зразком 5-ї статті НАТО без членства в Альянсі є відкритим питанням – Віткофф Читати далі –>

Вночі 22 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

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