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Вибухи біля Євпаторії: з'явились супутникові знімки з наслідками ураження російської ППО

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Вибухи біля Євпаторії: з'явились супутникові знімки з наслідками ураження російської ППО

Вибух біля Євпаторії 14 вересня / Фото: російські Телеграм-канали

У Мережі показали наслідки ураження системи ППО.

Біля Євпаторії, що в окупованому Криму, на світанку 14 вересня пролунали сильні вибухи. Українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про знищення російської системи ППО - "Тріумф" вартістю 1,2 млрд. дол. 

Російська редакція "Радіо Свобода" отримала супутникові знімки, які це підтверджують. 

На супутниковому знімку видно наслідки атаки по позиціях російської системи ППО. Там можна розгледіти, що мета атаки була досягнена і судячи зі знімка була уражена російська військова техніка. 

Наслідки удару по позиціях ППО у Євпаторії / © Радіо Свобода
Наслідки удару по позиціях ППО у Євпаторії / Фото: Радіо Свобода

Наразі в Міноборони РФ поки не прокоментували знищення сучасної російської ППО. 

Дослідник OSINTtechnical в соцмережі X (Twitter) показав супутниковий знімок позицій російської ППО. Він був зроблений за два тижні до атаки. 

Позиції ППО в Євпаторії до удару. Фото: OSINTtechnical в соцмережі X / ©
Позиції ППО в Євпаторії до удару. Фото: OSINTtechnical в соцмережі X

Удар по позиціях ППО біля Євпаторії 14 вересня 

На світанку 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, пролунали сильні вибухи. Російські гауляйтери прозвітували про "успішне знищення українських безпілотників". Проте місцеві жителі почали публікувати відео "бавовни". 

Згодом українські видання з посиланням на свої джерела повідомили, що в окупованій Євпаторії було уражено систему ППО "Тріумф". Ціль була атакована безпілотниками та крилатими ракетами "Нептун".

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Дата публікації
Перегляди
1294
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