Вибухи в Запоріжжі: росіяни завдали ракетного удару по місту

Відомо про щонайменше двох потерпілих.

У середу, 6 вересня, о 10:24, агресорка Росія завдала ракетного удару по одному з районів міста Запоріжжя. Під час тривоги у місті пролунали вибухи.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, внаслідок ворожої атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі на місці "прильоту" працюють відповідні служби.

Відомо про двох постраждалих осіб. Це - працівників підприємства, додав очільник ОВА.

Своєю чергою, секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив про те, що пошкоджено будинки мирних мешканців.

"Зафіксовано, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 вересня під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Сирени в області лунають від 07:54. ПС спочатку попереджали про ракетну загрозу, а згодом - про небезпеку застосування авіаційного та балістичного озброєння.

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