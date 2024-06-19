Вибухнула в руках: на Харківщині 7-річний хлопчик постраждав від міни окупантів – що відомо

На Харківщині, у селі Родичі, 7-річний хлопчик травмувався внаслідок вибуху частини російської міни "Пелюсток". Дитина знайшла небезпечний предмет на землі під час прогулянки.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Інцидент стався 18 червня. Поліція зазначає, що 7-річний хлопчик у стані середньої важкості, його доставили до лікарні.

"Дитина під час прогулянки підняла з землі невідомий предмет, який вибухнув. Встановлено, що ця небезпечна знахідка – частина міни "Пелюсток", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті діти принесли додому стару протитанкову міну.

Читайте також провідні новини дня: