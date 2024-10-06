Вибухнув та розлетівся: український дрон феєрично знищив російський танк (відео)

Український FPV-дрон знищив російський танк, який втікав від операторів та не зміг сховатися.

Відео показали у 60-й окремій механізованій Інгулецькій бригаді.

На кадрах видно, як танк противника втікає від дрона, але не зумів сховатися від операторів дронів 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади. БПЛА влітає у танк - він вибухає та розлітається на частинки. Із нього залишилася купка попелу.

"Черговий ворожий штурм – черговий успіх бійців 60 омбр! ФПВ дрон ББпС "Vidarr" точно націлився на ворожий танк і завдав нищівного удару. Вибух був настільки потужним, що його, мабуть, побачили навіть на МКС! Ще один ворожий залізний монстр знищений завдяки майстерності наших операторів дронів та відважності захисників", - підписали відео.

Український дрон феєрично знищив російський танк

Нагадаємо, на фронті загинув зять Ірини Фаріон - Василь Особа.

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