Вибухнув у повітрі: в ЗСУ розповіли про знищення гелікоптера Ка-27 в Криму

Наразі доля екіпажу російського багатофункціонального вертольота Ка-27, який знищили в анексованому Криму, невідома.

Про це "Радіо Свобода" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, для пошукової операції сили армії Російської Федерації задіяли катер "Раптор" та інші гелікоптери.

"З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки не встановлені. Я поки не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу. Тривала пошукова операція. Відбувалося все це недалеко від Чорноморського", - наголосив він.

Плетенчук наголошує, що окупанти почали використовувати авіацію для спостереження у Криму, щоб убезпечитись від атак. Саме тому знищень, подібних до сьогоднішнього, може ставати більше.

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ повідомили, що 10 квітня в окупованому Криму знищили корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27, який призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів.

Читайте також: