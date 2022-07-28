Вибухотехніки на території Сумщини виявили та знешкодили понад шість тисяч боєприпасів окупантів

Вибухотехніки лише на території Сумщини виявили та знешкодили понад шість тисяч боєприпасів окупантів.

Понад шість тисяч рашистських боєприпасів лише на території Сумщини виявили та знешкодили вибухотехніки. Спершу обстежували поля, ліси, залізничні шляхи, і от тепер на черзі - водойми. І як виявляється, на дні повно снарядів і мін. Але скільки ще не виявлених – фахівці не беруться прогнозувати, особливо в прикордонних громадах, де обстріли тривають щодня.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 19:30.

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Невелике село Бездрик під Сумами знову здригається від вибухів. Але місцеві їх вже не лякаються. Знають, що це знешкоджують ворожі снаряди. Кілька влучили в ставок, до якого, попри застереження, у спеку потягнулися діти. Що на дні ставка повно небезпеки – переконалися лише тепер, коли його почали обстежувати водолази.

У селі чимало вирв, що позаростали бур’янами. Місцеві кажуть: це сліди від обстрілів. Ворожі міни лягали майже поруч із людськими оселями.

Найбільше снарядів прилетіло саме по цих двох хатах та рибацькому будинку, що поблизу ставка. Певно, росіяни їх сприйняли за військові об’єкти - вікна вибиті, але самі будівлі дивом встояли.

Пан Олександр добре бачив усі обстріли – його дім якраз на пагорбі. Повз його хату заходили й колони ворожої техніки, що збилися з дороги.

“Я з двору вийшов – а мені назустріч танк їде. Я в страшному сні собі не міг такого уявити”, - згадує місцевий мешканець Олександр Щербак.

Місцеві на контакт із ворогом не йшли, тож росіяни довгенько й не раз тут блукали. В основному, згадують, тоді всі сиділи у погребах. Обстрілювали село чітко за графіком. Тож люди вже знали, коли ховатися.

Та не менш лячно було, кажуть, коли окупанти вже вийшли з Сумщини, бо скрізь, де вони пройшлися, знаходили боєприпаси.

“В ставок багато кидали, на полі вирва так і зосталася, її і не засіяли”, каже місцева мешканка Тетяна Михайленко.

Розміновують область цілодобово, кажуть рятувальники. Спершу бралися за хати, поля, залізничні шляхи, а зараз дійшли й до водойм.

“Дістали до тисячі таких боєприпасів з водних об’єктів. Загалом, з території Сумської області - понад шість тисяч боєприпасів”, - розповідає керівник ДСНС в Сумській області Денис Карпенко.

Кілька снарядів водолази вже витягли на поверхню і з цього сільського ставка.

“Було піднято три боєприпаси: два боєприпаси 152-го калібру – артснаряди, і бойова частина від реактивного снаряду”, - додає керівник частини гуманітарного розмінування міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС Роман Помазан.

Загалом, на Сумщині піротехніки вже розмінували понад півтора мільйона гектарів. Але роботи менше не стає - обстрілюють область щодня.

Нагадаємо, що на Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії.

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