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Вибухотехніки знешкодили понад 350 боєприпасів, які російські окупанти скинули на Україну - Нацполіція

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Вибухотехніки знешкодили понад 350 боєприпасів, які російські окупанти скинули на Україну - Нацполіція

Скільки біди б цей носій смерті натворив, якби потрапив у ціль.

Вибухотехніки знешкодили понад 350 боєприпасів, які російські окупанти скинули на мирних українців.

Про це повідомили в Нацполіції України. 

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що вже три тижні ворог поливає територію України ракетами та авіаснарядами. 

Також вибухотехніки поліції провели контрольований вибух крилатої ракети.

"Скільки біди б цей носій смерті натворив, якби потрапив у ціль. А на наші прохання закрити небо над Україною у відповідь - тиша. Рештки боєприпасів вилучаємо як докази воєнних злочинів Росії проти України. Весь світ має побачити та засудити справжнє знищення мирного українського населення російськими загарбниками. І навіть після нашої перемоги ще довго лунатиме ехо війни. Бо хтозна, скільки нерозірваних боєприпасів заховано під землею та завалами", - йдеться у повідомленні. 

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