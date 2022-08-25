Вибухова хвиля викинула хлопця з будинку, а родина згоріла живцем: подробиці обстрілу Чаплиного (фото)

Російські окупанти у середу, 24 серпня, ракетами обстріляли житлові будинки та залізничну станцію у Чаплиному Дніпропетровської області.

Через ракетні обстріли у селищі загинуло 25 людей, ще 31 - отримали травми. Російські окупанти за день у Чаплиному вбили 2 дітей.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Росіяни двічі за день обстрілювали Чаплине

Начальник 10-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Журавльов розповів, що росіяни о 14:10 ракетою обстріляли житловий будинок. Через годину ракетний удар повторився - окупанти вдарили по залізничній станції, де саме стояв пасажирський потяг.

Фото: Укрінформ

Ракетний удар по станції: спалахнуло 5 пасажирських вагонів

Артем Журавльов розповів, що через ракетний удар по станції загорілось 5 пасажирських вагонів.

"Силами ДСНС та місцевої пожежної команди пожежного поїзда її загасили. За 50 метрів від епіцентру подій було знайдено провідницю вагону. Співробітниками ДСНС їй було надано домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю", - повідомив рятувальник.

За словами Журавльова, на момент ракетного удару поруч зі станцією їхав автомобіль із родиною з Донеччини. Батьки згоріли заживо, а дитину 2005 року народження викинуло із авто. Дитину знайшов голова громади, вона жива.

Фото: Укрінформ

Батько знайшов тіло 11-річного сина на сусідському подвір'ї

За годину до удару по залізничній станції окупанти обстріляли житлові будинки у Чаплиному. Місцева жителька Тетяна розповіла, що коли вона почула вибух - вибігла на вулицю та побачила, що будинку її сусідів уже немає.

Ракета поцілила у приміщення, в якому жила родина з двома дітьми. На момент удару там була жінка та діти, її чоловік перебував на подвір'ї з другом.

Власник будинку Сергій розповів, що все сталось дуже швидко. Спочатку від вибуху він втратив слух. Згодом кинувся шукати своїх рідних.

"Дружину і старшого сина ми відкопали…. Живі. Приїхала швидка і забрала їх", - розповідає Сергій.

Тоді чоловік із жителями селища кинулись шукати 11-річного Вадима. Дитину знайшли через півтори години на сусідньому подвір'ї, куди хлопчика викинуло вибуховою хвилею. Перед трагедією хлопчик відпочивав на дивані у будинку, його вибуховою хвилею викинуло.

Фото: Укрінформ

"Ось він, Владік мій, тут лежав. Ніхто не знав, що він там лежить. Знайшли його ще теплого, якби ж раніше побачили, може він був би живий… а так… Його перекинуло через дім та викинуло до подвір'я сусідів… мій синочок годину тут пролежав", - говорить Сергій.

Старший син Сергія, 13-річний хлопчик зараз у лікарні, його стан середньої важкості.

У той день в селищі загинула ще одна дитина - 6-річний хлопчик.

Загалом в результаті ворожої атаки знищено 2 приватних будинки, пошкоджено 30 будинків та 35 господарчих споруд, знищено автомобіль, пошкоджено ще 3, постраждала будівля Укрпошти.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, обстріляли Чаплине з РСЗВ "Торнадо-С".

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