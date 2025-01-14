Вибухова ніч у Росії: стало відомо, в які об'єкти поцілили СБУ та Сили оборони (відео)

Вночі 14 січня було уражено низку ворожих об‘єктів у різних регіонах Росії. Це вдала спецоперація СБУ та Сил Оборони.

Про це повідомили джерела ТСН в Силах оборони.

Потужний удар по військового аеродрому “Енгельс-2”

Деталі

За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації було уражено:

Алексінський хімічний комбінат (тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;

Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" (саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі;

Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу;

Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об'єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожих військових об’єктах та підприємствах, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше йшлося про те що в Україні створили дрони, які здатні нести великі міни та навіть КАБи. Це вже не прототипи, а реальні БпЛА, які дістають до Енгельса і далі.

Читайте також: