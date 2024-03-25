Вибухова спецоперація в Криму: в ГУР розповіли подробиці ураження російського корабля "Ямал"

23 березня у тимчасово окупованому Криму відбулося успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту РФ. Уражено великий десантний корабель росіян "Ямал".

Подробиці щодо пошкоджень судна повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у Telegram.

"Був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал". За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт", - сказано в повідомленні.

Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а від 2017 до 2023 року перебував на ремонті.

"Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об'єктів терористичної Росії уточнюються", - додали в ГУР.

Нагадаємо, Збройні сили України завдали удару по військових об'єктах РФ на території тимчасово окупованого Криму. ЗС РФ не дорахувалися двох десантних кораблів.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що ЗСУ могли уразити ще один корабель ЧФ РФ. Третій корабель, що очікує підтвердження - це "Іван Хурс".

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував удар по російських десантних кораблях Чорноморського флоту "Ямал" і "Азов". 24 березня в Мережі X він написав, що загалом Чорноморський флот РФ функціонально не діє, а свої кораблі змушені тримати в портах.

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