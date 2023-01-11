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"Вибухова" зустріч окупантів у Соледарі: ЗСУ ліквідували групу "вагнерівців" (відео)

"Вибухова" зустріч окупантів у Соледарі: ЗСУ ліквідували групу "вагнерівців" (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"Вибухова" зустріч окупантів у Соледарі: ЗСУ ліквідували групу "вагнерівців" (відео)

Фото: скриншот з відео

Окупантів відстежили в режимі реального часу і накрили вогнем.

У Соледарі на початку січня прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад ЗСУ стримували ворожий наступ на місто. Військові у режимі реального часу виявили найманців ПВК "Вагнер" і одразу ж їх ліквідували.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

"Аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Інформацію бійці ДПСУ повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії. Наблизившись до позицій наших оборонців, "вагнерівці" потрапили під благодатний перехресний вогонь. Великокаліберні кулемети завдали ворогу втрат. Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна "пташечка", - розповіли деталі прикордонники.

Бої за Соледар

У середу, 11 січня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Соледар не перебуває під контролем російської армії. 

Видання CNN пише, що наразі у Соледарі ситуація – критична. Позиції та будівлі переходять із рук у руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що запеклі у Соледарі та Бахмуті свідчать про потребу посилення військової допомоги для України.

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Дата публікації
Перегляди
5399
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