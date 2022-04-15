Вибухові ліси на Рівненщині всіяні не лише заготівками від військових, але й пастками від місцевих "партизанів"

Вибухові ліси на Рівненщині всіяні не лише заготівками від військових, але й пастками від місцевих "партизанів"

На випадок нашестя ворогу з Білорусі, сотні тисяч гектарів забезпечать не лише непрохідну трясовину, а й вибухові сюрпризи.

На випадок нашестя ворогу з Білорусі, сотні тисяч гектарів забезпечать не лише непрохідну трясовину, а й вибухові сюрпризи. Стежки заміновані військовими, а місцеві селяни підготували непроханим гостям ще й карколомні пастки. Жителі Рівненщини тепер до лісу не ходять і чужинцям цього не радять.

Про це йдеться в ТСН.

Ліс на території Вараської громади, вглиб якого йти заборонено. Саме тут на тисячах гектарів приготували вибухову зустріч, якщо раптом сюди захочуть сунути окупанти. «Не всі вони таблички побачать, будуть де й не побачать, краще їм сюди навіть і не йти», - кажуть місцеві.

Неподалік усе заміновано теж, адже, у цьому районі важливий об’єкт – атомна електростанція. «Сили зосереджені, щоб не допустити навіть близько до території станції ворога», - каже міський голова Вараша Олександр Мензул.

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Відтак ворогу краще навіть не заглядати на Рівненщину, де майже 800 тисяч гектарів лісу.

Місцеві ж знають, нині до лісу йти заборонено. Але і самі долучаються до ймовірної зустрічі небажаних гостей. «Одна справа їхати голим степом і робити, що хотіти, а друга - хай сунуться до нас у ліс, ми їх тут радо зустрінем», - кажуть місцеві.

Пан Петро десятки років працює у лісі. Знає кожен кущ та кожне дерево. Каже, несподіванки для ворога на кожному кроці підготували і місцеві. «Хай попробують походити по партизанських стежках, де наші діди ходили з батьками, я в лісі працюю вже 30 років, в нас є дуже багато своїх секретів», - твердить Петро.

І з таким настроєм, кожен місцевий, кажуть тутешні старости. І навіть природа, зауважує, на нашій стороні. «Наша територія славиться тим і відрізняється тим, що майже навколо ліси, дуже багато непрохідних боліт», - розповідає староста села Вараського району Олександр Руднік.

Відтак, певні, оминути трясовину, міну чи інші пастки – ворогу неможливо. І натякають, не лиш у лісі приготовлені сюрпризи. І хоча усі сподіваються, що наша перемога уже близько і знову можна буде ходити за ягодами та грибами - та готові дотримуватися заборони щодо лісу скільки буде треба.

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