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Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено потяг Запоріжжя-Львів (фото)

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Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено потяг Запоріжжя-Львів (фото)

Укрзалізниця

Вибуховою хвилею та уламками було вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів.

Про це 21 квітня повідомили в "Укрзалізниці".

Постраждалих немає, поїзд прямує далі.

"Наші диспетчери уважно слідкують за обставинами та ведуть поїзди безпечними маршрутами, але сильні вибухові хвилі вдалині теж можуть завдати шкоди", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам нагадали: не можна вести зйомку з вікон поїзда та при сигналі тривоги у регіоні, через які пролягає маршрут, зачиняти вікна і не знаходитися безпосередньо напроти віконного отвору.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по місту Запоріжжя

© Укрзалізниця
Укрзалізниця

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